Ciccone vince al Tour of the Alpes la dedica è per l8217amico Sinner 8220Mi prendeva in giro ora siamo pari8221

Ciccone è tornato al successo dopo quasi due anni di astinenza imponendosi nella prima tappa al Tour of the Alps, dedicandola all'amico speciale Jannik Sinner: "Mi prendeva in giro. ci stimoliamo mentalmente a dare sempre il massimo" Leggi su Fanpage.it Giulioè tornato al successo dopo quasi due anni di astinenza imponendosi nella prima tappa alof the Alps,ndola all'amico speciale Jannik: "Miin. ci stimoliamo mentalmente a dare sempre il massimo"

Giulio Ciccone vince al Tour of the Alps ma viene multato per il lancio degli occhiali. Il resoconto e cosa è successo - Inizia col piede giusto il Tour of the Alps 2025 per Giulio Ciccone, che torna finalmente a vincere dopo quasi due anni di digiuno e lo fa nel modo che gli è più congeniale: ... (msn.com)

Ciccone replica a Sinner dopo il successo al Tour of the Alps: "Mi diceva che ero l'unico amico senza vittorie quest'anno..." - CICLISMO, TOUR OF THE ALPS - Simpatico siparietto di Giulio Ciccone dopo la vittoria nella prima tappa del Tour of the Alps. Il corridore della Lidl-Trek è un g ... (eurosport.it)

Giulio Ciccone multato al Tour of the Alps: regolamento rigido, esultanza mutilata - Una vittoria "costosa". Giulio Ciccone, a distanza di quasi due anni, è tornato ad alzare le braccia nel massimo circuito internazionale del "pedale". Il ... (oasport.it)