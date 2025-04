Chi sarà il prossimo papa I nomi per la successione a Francesco

papa Francesco firmò una lettera di dimissioni nel caso fosse stato colpito da una malattia che ne precludesse in modo permanente le capacità decisionali e di governo. Era il 2013 ma per diversi anni non se ne è saputo nulla. Lo scoop è stato rivelato alla fine. Romatoday.it - Chi sarà il prossimo papa? I nomi per la successione a Francesco Leggi su Romatoday.it Nei primi mesi del suo pontificatofirmò una lettera di dimissioni nel caso fosse stato colpito da una malattia che ne precludesse in modo permanente le capacità decisionali e di governo. Era il 2013 ma per diversi anni non se ne è saputo nulla. Lo scoop è stato rivelato alla fine.

Approfondimenti da altre fonti: Chi sarà il prossimo Papa? I nomi papabili per il dopo Francesco; Successore di Papa Francesco: chi potrà essere il nuovo Papa? Ecco una breve analisi; Papa Francesco, i nomi dei possibili successori: il prossimo Pontefice potrebbe essere africano; La Chiesa all’ombra del Papa malato, gli scenari per la successione di Francesco: primi contatti tra i cardinali romani ·; Papa Francesco e possibili successori, in Vaticano spuntano i primi nomi: 2 cardinali italiani tra i favoriti.