Iltempo.it - Chi è il Camerlengo Farrell: ecco il cardinale che governa ora nella Chiesa

Con l'annuncio della morte di Papa Francesco il mondo della cristianità ha visto il volto dell'uomo che guiderà lafino all'elezione, nel Conclave, del nuovo Pontefice. È sua Eminenza, il Cardinaled è lui ildi Santa Romana, chiamato a svolgere le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l'elezione del nuovo Papa alla morte o alle dimissioni del Santo Padre. Ilè coadiuvato da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è ilCoordinatore del Consiglio per l'economia, anche perché tra i compiti c'è quello di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante. Papa Francesco per questo ruolo ha nominato il 14 febbraio 2019 ilKevin Joseph, che tra le altre funzioni svolge quelle di Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Presidente della Commissione di Materie Riservate, Presidente del Comitato per gli Investimenti.