Cassonetti dati alle fiamme in paese indagano i carabinieri

Potrebbe esserci la mano di qualche piromane (o più verosimilmente di vandali) dietro ai due incendi avvenuti nella notte tra Pasqua e Pasquetta ad alcuni cassonetti di Miola di Baselga di Pinè. Due quelli dati alle fiamme nelle scorse ore, con l'intervento dei volontari del paese e dei colleghi.

