Cassian Andor è il lato oscuro della Ribellione

chiaro e. In principio, Star Wars divideva radicalmente i suoi protagonisti, opponendo al malvagio Impero Galattico l’eroica Alleanza Ribelle. Lo spettatore veniva immediatamente affascinato da questi ribelli spericolati, temerari e coraggiosi, i buonistoria, incapaci di cedere alla violenza, memori di non cedere al.Un idealismo, a tratti ingenuo, che è stato rimesso in discussione con Rogue One. Il war movie di Gareth Edwards non si limita a raccontare un capitolostoria galattica solo accennato in precedenza, ma rende questo passaggio cruciale il momento in cui sfatare un mito: le ribellioni non hanno solo eroi.Luci e ombregalassiain Rogue One – © LucasFilmCon l’evoluzione di Star Wars, l’universo polarizzato di Lucas è stato arricchito di zone d’ombra, mostrando sfumature inattese tanto nell’Alleanza Ribelle quanto nell’Impero.