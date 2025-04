Casarin punge Colombo La rimessa sul gol del Bologna L’arbitro doveva stare più attento

Casarin, ha parlato del discusso episodio della rimessa laterale in Bologna-Inter: le sue dichiarazioniPaolo Casarin, ex arbitro internazionale e oggi voce tecnica a Radio Anch'io Lo Sport, ha detto la sua sul discusso episodio che ha preceduto il gol vittoria del Bologna contro l'Inter, arrivato nei minuti di recupero.LE PAROLE DI Casarin – «Dodici o tredici metri più avanti sono tanti per battere una rimessa. Non sempre si va così avanti, serviva maggiore attenzione da parte delL'arbitro", ha dichiarato. "È vero che era la fine della partita e forse c'era un po' di disattenzione, ma episodi del genere possono fare la differenza, soprattutto in un finale così delicato. Prima del gol c'è anche un errore della difesa, è stato un insieme di disattenzioni a permettere al Bologna di segnare.

