Carlos Alcaraz sui problemi fisici 2 giorni di riposo e valuterò Spero di esserci a Madrid

Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Barcellona. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, ha ceduto il passo proprio in finale contro Holger Rune con il punteggio di 76 62, mettendo anche in mostra qualche problema fisico. Nello specifico il murciano ha lamentato un problema allo psoas della gamba destra ed è stato costretto anche a chiedere il medical time out.Dopo un primo set decisamente equilibrato, concluso al tie-break, nel secondo parziale i guai fisici del classe 2003 sono apparsi evidenti, tanto da costringerlo ad un rapido ko con appena due game conquistato. Al termine del match sulla terra rossa catalana Carlos Alcaraz ha raccontato le sue sensazioni nel corso della canonica conferenza stampa.“Perdere non è mai facile, soprattutto in finale e a Barcellona – ammette – Nonostante l’andamento della partita, devo fare i complimenti a Holger. Oasport.it - Carlos Alcaraz sui problemi fisici: “2 giorni di riposo e valuterò. Spero di esserci a Madrid” Leggi su Oasport.it Si ferma sul più bello la corsa dinell’ATP 500 di Barcellona. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, ha ceduto il passo proprio in finale contro Holger Rune con il punteggio di 76 62, mettendo anche in mostra qualche problema fisico. Nello specifico il murciano ha lamentato un problema allo psoas della gamba destra ed è stato costretto anche a chiedere il medical time out.Dopo un primo set decisamente equilibrato, concluso al tie-break, nel secondo parziale i guaidel classe 2003 sono apparsi evidenti, tanto da costringerlo ad un rapido ko con appena due game conquistato. Al termine del match sulla terra rossa catalanaha raccontato le sue sensazioni nel corso della canonica conferenza stampa.“Perdere non è mai facile, soprattutto in finale e a Barcellona – ammette – Nonostante l’andamento della partita, devo fare i complimenti a Holger.

