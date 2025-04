Carlo Conti ricorda Papa Francesco Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025

Momento unico, irripetibile". Nel giorno della morte di Papa Francesco Carlo Conti ricorda così, parlando con l'AdnKronos, l'apparizione di Bergoglio all'ultima edizione del Festival di Sanremo attraverso un videomessaggio. "Credo – afferma Conti – che oggi sia una giornata triste per l'umanità sia per quelli che credono sia per quelli che non . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Un ", irripetibile". Nel giorno della morte dicosì, parlando con l'AdnKronos, l'apparizione di Bergoglio all'ultima edizione del Festival diattraverso un video. "Credo – afferma– che oggi sia una giornata triste per l'umanità sia per quelli che credono sia per quelli che non .

Notizie raccolte sul web: Carlo Conti ricorda Papa Francesco: Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025; Carlo Conti ricorda Papa Francesco: 'Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025'; Carlo Conti ricorda Papa Francesco: Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025; Carlo Conti sui social: “Papa Francesco vivrà sempre nei nostri cuori”; Papa Francesco morto, da Mara Venier a Carlo Conti: il ricordo del Pontefice sui social.

Carlo Conti ricorda Papa Francesco: "Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025" - Il conduttore del festival: "Ha rappresentato tantissimo per i credenti ma è stata anche una figura importante per i non credenti" ... (msn.com)

Carlo Conti ricorda Papa Francesco: un messaggio di pace al Festival di Sanremo - Carlo Conti ricorda Papa Francesco, sottolineando il suo messaggio di pace e unità durante un videomessaggio al Festival di Sanremo, evidenziando l'impatto emotivo sulla comunità globale. (ecodelcinema.com)

Papa Francesco morto, da Mara Venier a Carlo Conti: il ricordo del Pontefice sui social - Il mondo dello spettacolo piange la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni. Da Mara Venier a Carlo Conti, ecco chi ha voluto salutare il Papa, per l'ultima ... (msn.com)