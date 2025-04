Cari fratelli e sorelle buona Pasqua ultima uscita a S Pietro di Papa Francesco IL VIDEO

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", . "prego il maestro di cerimonia di leggere il messaggio". Queste le sole parole che Papa Francesco ha detto al microfono ieri affacciato dalla loggia centrale della basilica di S. Pietro prima della benedizione Urbi et orbi a conclusione della Santa Messa Pasquale. Una folla di fedeli lo ha salutato con scroscianti applausi Feedpress.me - "Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", l'ultima uscita a S. Pietro di Papa Francesco. IL VIDEO Leggi su Feedpress.me ", . "prego il maestro di cerimonia di leggere il messaggio". Queste le sole parole cheha detto al microfono ieri affacciato dalla loggia centrale della basilica di S.prima della benedizione Urbi et orbi a conclusione della Santa Messale. Una folla di fedeli lo ha salutato con scroscianti applausi

