Iltempo.it - Caracciolo rovina i piani di Gruber: "Bergoglio? No a destra-sinistra"

La morte di Papa Francesco è una notizia dalla risonanza globale e non può essere al centro della puntata di lunedì 21 aprile di Otto e mezzo, il programma di Lillisu La7. La conduttrice prima di coinvolgere Lucioricorda l'ultimo appuntamento istituzionale di Jorge Mario, con il vicepresidente americano J.D. Vance, soltanto ieri. "Vance si è convertito al cattolicesimo nel 2019 - afferma- Trump e tutti i sovranisti-populisti che sono al potere oggi e che sono in forte ascesa un po' dappertutto, rappresentano in fondo tutto quello che Papa Francesco ha fortemente osteggiato", argomentache cita le parole contenute nell'Enciclica del 2020 sui "nazionalismi chiusi e aggressivi" che "creano nuove forme di egoismo mascherate da una presunta difesa di interessi nazionali".