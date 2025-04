CANALE 5 THE COUPLE VERSO LA CHIUSURA L’ISOLA DEI FAMOSI POTREBBE ANTICIPARE

CANALE 5 non trova pace. Se il sabato sera è una macchina da guerra grazie a Maria De Filippi, nelle altre sere non funziona quasi niente a partire dal "nuovo" reality The COUPLE.Dopo una tiepidissima partenza, lo spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi è franato al 13% di share fino a notte fonda. Un disastro e Mediaset pensa di accorciarlo.Delle otto puntate previste al momento sarebbero sicure solo cinque (finale il 5 maggio), con un taglio di tre puntate e anche una probabile sforbiciata al montepremi di 1 milione di euro.Così anticipa Hit. Non è detto che in caso di ulteriore calo, The COUPLE possa chiudere anzitempo. L'ISOLA dei FAMOSI con il trio Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli si prepara.Il reality che vedrà la Ventura, già conduttrice delle edizioni dagli ascolti record su Rai2, passare al ruolo di opinionista POTREBBE così ANTICIPARE la partenza al 12 maggio, se non prima.

