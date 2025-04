Ilveggente.it - Camila Giorgi, via i vestiti: svolta pazzesca

Leggi su Ilveggente.it

ha cambiato completamente vita e questa drastica decisione ne è la testimonianza: la foto certifica la sua incredibile.Le voci si rincorrono già da qualche mese a questa parte e lei, dal canto suo, non si è mai affannata a smentirle. Anzi, a quanti, servendosi del box delle domande, si sono incuriositi alla faccenda e le hanno chiesto se intendesse farlo per davvero, ha sempre risposto in modo fuorviante. Alimentando, di conseguenza, i rumors in questione., via i(Instagram) – Ilveggente.itAppare sempre più probabile, ad ogni modo, che il 7 maggio prossimopossa iniziare un’avventura nuova di zecca. Ha già cambiato fa un anno fa, più o meno, quando, all’improvviso, ha deciso che era giunta l’ora di mollare il tennis e di uscire di scena dopo aver immolato allo sport parecchi dei suoi anni più belli.