Calciomercato Juve rivelazione sull’obiettivo Credo che l’affare sarà chiuso è solo questione di tempo Duello in Serie A

JuventusNews24Calciomercato Juve, rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri: l’annuncio dello Shakhtar sul futuro di SudakovSergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Give Me Sport del futuro di Sudakov. Il gioiello ucraino, accostato al Napoli ed al Calciomercato Juve, potrebbe trasferirsi nella prossima estate.SUDAKOV – «Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma Credo che l’affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Se non si conclude l’accordo con il club con cui stiamo parlando, allora ne troveremo un altro. Non sono preoccupato di non chiudere la cessione di Sudakov, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Potrebbe trasferirsi sia in Serie A che in Premier League, abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui. Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, rivelazione sull’obiettivo: «Credo che l’affare sarà chiuso, è solo questione di tempo». Duello in Serie A? Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24dei bianconeri: l’annuncio dello Shakhtar sul futuro di SudakovSergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Give Me Sport del futuro di Sudakov. Il gioiello ucraino, accostato al Napoli ed al, potrebbe trasferirsi nella prossima estate.SUDAKOV – «Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre machee a buone condizioni finanziarie. Se non si conclude l’accordo con il club con cui stiamo parlando, allora ne troveremo un altro. Non sono preoccupato di non chiudere la cessione di Sudakov, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Potrebbe trasferirsi sia inA che in Premier League, abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui.

Su altri siti se ne discute: Calciomercato Juve, la rivelazione: «L'affare sarà chiuso»; Mercato Juventus, la Premier League piomba sull'obiettivo; Mercato Juventus, le big estere piombano sull'obiettivo; Torna subito da presidente: Contatti concreti con la Juventus; Calciomercato Juve, pronto il primo colpo? Ha già detto sì.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: offerte importanti in arrivo dall’estero per l’obiettivo. Tutti i dettagli - Calciomercato Juventus, la rivelazione: offerte importanti in arrivo dall’estero per l’obiettivo. Tutti i dettagli Come confermato anche calciomercato.com, il profilo di Comuzzo piace parecchio al cal ... (juventusnews24.com)

Osimhen Juventus, svelata la posizione di De Laurentiis: «Alla Juve mai». La rivelazione sul futuro dell’attaccante di proprietà del Napoli - Osimhen Juventus, De Laurentiis: «Alla Juve mai». Rivelazione sul futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del futuro di Os ... (juventusnews24.com)

Calciomercato Juventus, rivelazione in diretta TV: “La Juve pensa a…” - Calciomercato Juventus - Nuova clamorosa indiscrezione per il prossimo mercato bianconero: un grande nome sarebbe rientrato nei pensieri di Paratici NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera si sfoglia ... (juvenews.eu)