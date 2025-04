Calciomercato Juve ritorno di fiamma a giugno Possibile intreccio con l’ex bianconero Lo scenario

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma! I dettagli sul Possibile futuro di Milan Skriniar. Tutti gli aggiornamenti

Attualmente in prestito al Fenerbahce dal PSG, Milan Skriniar lascerà sicuramente il club parigino a titolo definitivo nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Caught Offside, il difensore ex Inter, che era stato fortemente accostato alla Juve, sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest e di altri club di Premier League, ma il suo futuro è lontano da Parigi. Il PSG avrebbe già trovato il Possibile sostituto: si tratta dell'ex bianconero Dean Huijsen.

