Calciomercato Inter LIVE riflessioni per il futuro dopo la sconfitta col Bologna le ultime sulla trattativa per Luis Henrique

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi

Il Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

LUNEDI' 21 APRILE

Luis Henrique Inter, si tratta ad oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza nonostante il sì del giocatore!

L'Inter tratta ad oltranza col Marsiglia per Luis Henrique

Inter, Gila raccoglie consensi: primi dialoghi con l'agente. Riflessioni su Bisseck - L`esperimento Palacios non ha portato i frutti sperati, il difensore argentino è arrivato nel più totale anonimato ma è costato comunque 8 milioni di euro, cifra. (msn.com)

Affare Lucumi, beffa assurda per l’Inter: sì a un’altra big - Il calciomercato delle big di Serie A è già iniziato: uno dei nomi centrali per il futuro è quello di Jhon Lucumi che piace all’Inter. I nerazzurri hanno iniziato a programmare il futuro in ... (calciomercatoweb.it)

Inter-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: De Vrij in area su Piccoli, per Di Bello non c'è nulla - Inter-Cagliari, con calcio d`inizio alle ore 18, è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A, la tredicesima nel girone di ritorno. Di. (msn.com)