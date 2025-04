Calciomercato Inter i nerazzurri puntano il capocannoniere del Twente Sem Steijn i dettagli

Calciomercato Inter, indiscrezione dall’Olanda: la società nerazzurra ha puntato il capocannoniere del Twente Sem Steijn Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese “De Telegraaf” il Feyenoord starebbe intensificando gli sforzi per finalizzare l’acquisto del classe 2001 Sem Steijn. Il centravanti del Twente è visto come un elemento fondamentale per la prossima stagione, ma il club deve affrontare una forte concorrenza Internazionale.Infatti, anche la Roma e l’Inter hanno messo nel mirino il capocannoniere dell’Eredivisie. Secondo fonti vicine al Twente, il centrocampista olandese con doti da goleador pazzesche ha catturato l’attenzione degli scout italiani grazie alla sua eccezionale abilità offensiva, nonostante giochi come mezzala. Finora in questa stagione, Steijn ha già messo a segno 23 gol nel campionato. Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano il capocannoniere del Twente Sem Steijn: i dettagli Leggi su Internews24.com di Redazione, indiscrezione dall’Olanda: la società nerazzurra ha puntato ildelSemSecondo quanto riportato dal quotidiano olandese “De Telegraaf” il Feyenoord starebbe intensificando gli sforzi per finalizzare l’acquisto del classe 2001 Sem. Il centravanti delè visto come un elemento fondamentale per la prossima stagione, ma il club deve affrontare una forte concorrenzanazionale.Infatti, anche la Roma e l’hanno messo nel mirino ildell’Eredivisie. Secondo fonti vicine al, il centrocampista olandese con doti da goleador pazzesche ha catturato l’attenzione degli scout italiani grazie alla sua eccezionale abilità offensiva, nonostante giochi come mezzala. Finora in questa stagione,ha già messo a segno 23 gol nel campionato.

Approfondimenti da altre fonti: Da Frattesi a Ricci: quasi 40 milioni e ribaltone Inter a centrocampo | CM.IT; Calciomercato: l’Inter punta sui due Martìnez, Hernandez pronto a dire addio al Milan; Marotta allo scoperto: “Ecco cosa faremo sul mercato. Inzaghi leader dell’Inter”; Nico Paz-Inter, c’è il sì: “Ha qualità straordinarie” | ESCLUSIVO; Inter, ufficiale l'arrivo di Josep Martínez: al Genoa 15 milioni.

Calciomercato Inter, il vecchio pupillo viene accostato ai nerazzurri: «Marotta lo stima» - Calciomercato Inter, un vecchio pupillo viene ora nuovamente accostato ai club nerazzurri, ecco su chi punta Beppe Marotta Il calciomercato Inter torna in auge ora che il nome di Federico Chiesa sembr ... (informazione.it)

Calciomercato Inter news/ Luis Henrique ha scelto: vuole i nerazzurri! (oggi 19 aprile 2025) - Calciomercato Inter news, 19 aprile 2025: Luis Henrique sembra convinto e vuole un futuro in nerazzurro, si tratta quindi con l’Olympique Marsiglia. (ilsussidiario.net)

L'Inter insiste per Luis Henrique, il calciatore gradirebbe i nerazzurri - L'estate dell' Inter in chiave calciomercato si prospetta interessante, i dirigenti nerazzurri cercano di avanzare per Luis Henrique del Marsiglia. L'esterno brasiliano è molto apprezzato e la trattat ... (it.blastingnews.com)