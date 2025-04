Calcio rinviate tutte le partite di oggi per la morte di Papa Francesco

morte di Papa Francesco è arrivata nella mattina di oggi, 21 aprile 2025, e poco dopo è arrivata anche la notizia del rinvio di tutte le partite di Serie A, B e C oltre che di Primavera 1, come accaduto il 2 aprile 2005 per la morte di Papa Giovanni Paolo II, in segno di rispetto. Modenatoday.it - Calcio, rinviate tutte le partite di oggi per la morte di Papa Francesco Leggi su Modenatoday.it La notizia delladiè arrivata nella mattina di, 21 aprile 2025, e poco dopo è arrivata anche la notizia del rinvio diledi Serie A, B e C oltre che di Primavera 1, come accaduto il 2 aprile 2005 per ladiGiovanni Paolo II, in segno di rispetto.

