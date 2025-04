Calcio morte Papa Francesco rinviati i match odierni della Serie A

Papa Francesco si è spento alle ore 07.35 di questa mattina. Il Pontefice, che ieri era apparso in Piazza San Pietro per le celebrazioni della Santa Pasqua, se n’è andato all’età di 88 anni e non stanno mancando le reazioni a livello globale. Anche il mondo dello sport, ovviamente, è coinvolto con conseguenze che ricadranno anche sui campionati di Calcio.La Serie A, infatti, alla notizia della morte del Pontefice, ha annunciato che le partite in programma oggi, lunedì 21 aprile (giorno di Pasquetta), saranno rinviate a data da destinarsi. Il comunicato di Lega Serie A: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Andiamo nello specifico del massimo campionato italiano di Calcio. Oasport.it - Calcio, morte Papa Francesco: rinviati i match odierni della Serie A Leggi su Oasport.it si è spento alle ore 07.35 di questa mattina. Il Pontefice, che ieri era apparso in Piazza San Pietro per le celebrazioniSanta Pasqua, se n’è andato all’età di 88 anni e non stanno mancando le reazioni a livello globale. Anche il mondo dello sport, ovviamente, è coinvolto con conseguenze che ricadranno anche sui campionati di.LaA, infatti, alla notiziadel Pontefice, ha annunciato che le partite in programma oggi, lunedì 21 aprile (giorno di Pasquetta), saranno rinviate a data da destinarsi. Il comunicato di LegaA: “A seguitoscomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato diA Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Andiamo nello specifico del massimo campionato italiano di

