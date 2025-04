Calcio Italiano in Lutto Rinviate le Partite per la Scomparsa di Papa Francesco

Partite di B e C e dei dilettanti in programma oggi sono state Rinviate d'intesa con tutte le componenti federali. Lo rende noto la federCalcio in comunicato aggiungendo che il Calcio e la Figc piangono la Scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "Il Calcio Italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa Scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al Calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire.

