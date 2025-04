Buffon commuove con il suo pensiero dedicato a Papa Francesco È stato un Papa speciale porterò il suo esempio per sempre nel mio cuore – FOTO

Buffon emoziona sui social con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: il messaggio integrale dell’ex Juve diretto al Pontefice La morte di Papa Francesco smuove anche gli animi di Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juve ha deciso di dedicare un messaggio al Pontefice sul proprio profilo X. Ecco le parole strazianti che il Capo Delegazione della Nazionale ha dedicato al Santo Padre.Francesco è stato un Papa speciale, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi. È stato un punto di riferimento spirituale e morale che ha sempre parlato al cuore del mondo, con semplicità, umanità e forza.Ci ha indicato la strada con grande coraggio e. pic.twitter.com/vBpyf85Zp8— Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) April 21, 2025PAROLE – «Francesco è stato un Papa speciale, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi. Juventusnews24.com - Buffon commuove con il suo pensiero dedicato a Papa Francesco: «È stato un Papa speciale, porterò il suo esempio per sempre nel mio cuore» – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24emoziona sui social con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: il messaggio integrale dell’ex Juve diretto al Pontefice La morte dismuove anche gli animi di Gianluigi. L’ex portiere della Juve ha deciso di dedicare un messaggio al Pontefice sul proprio profilo X. Ecco le parole strazianti che il Capo Delegazione della Nazionale haal Santo Padre.un, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi. Èun punto di riferimento spirituale e morale che haparlato aldel mondo, con semplicità, umanità e forza.Ci ha indicato la strada con grande coraggio e. pic.twitter.com/vBpyf85Zp8— Gianluigi(@gianluigi) April 21, 2025PAROLE – «un, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi.

Notizie raccolte sul web: Buffon a Papa Francesco: «È stato un Papa speciale».

