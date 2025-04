Sololaroma.it - Brilla Soulé, la Roma nelle sue mani: dal ruolo di Ranieri ai consigli di Dybala

Leggi su Sololaroma.it

Ha fatto il suo dovere lacontro il Verona, in una partita non bella da vedere ma che consegna ai giallorossi tre punti importanti per la corsa alla Champions League. Una 33ª giornata destinata a rimanere incompleta a causa del rinvio delle 4 gare di Serie A rimanenti per la scomparsa di Papa Francesco, e in attesa che il quadro sia completopensa già all’Inter. Una trasferta tosta, nella quale servirà una squadra più coraggiosa ed intraprendente rispetto a quella vista nella ultime uscite, magari trascinata ancora da quel Matiasche finalmentedi luce propria.Due giocate, quella del gol contro la Lazio e dell’assist per Shomurodov con il Verona, che sono valse 4 punti pesanti, e dopo una prima parte di stagione disastrosa ecco un giocatore che sta tornando a mostrare quei colpi che avevano convinto laad investire una 30ina di milioni in estate.