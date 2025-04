Brescia donna aggredita con un punteruolo in pieno centro l’uomo era già stato condannato per omicidio

centro storico di Brescia nel tardo pomeriggio del 20 aprile. Una donna di 62 anni, dipendente di un bar della zona, è stata colpita al collo con un punteruolo da un uomo in corso Garibaldi, a pochi passi dalla Pallata, sotto gli occhi di passanti increduli.L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30 del giorno di Pasqua in una delle aree più frequentate della città. La vittima, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all'ospedale Civile. L'aggressore ha precedenti pesanti: condannato per omicidio nel 2006l'uomo fermato dalla Polizia di stato è un cittadino straniero con alle spalle una condanna per omicidio e tentato omicidio risalente al 2006 a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito senza alcuna provocazione apparente, scagliandosi contro la donna con un punteruolo.

