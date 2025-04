Brembo inaugura Inspiration Lab di Shanghai visione di un futuro senza incidenti

Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti, ha inaugurato oggi il suo primo Brembo Inspiration Lab in Asia, a Shanghai. Il Brembo Inspiration Lab si focalizzerà sul rafforzamento delle competenze dell’azienda nello sviluppo di software, nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nella data science, segnando un ulteriore passo avanti nella trasformazione di Brembo in solution provider.“Il Brembo Inspiration Lab di Shanghai è il centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale’’, ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo.“L’industria automotive sta evolvendo e noi stiamo integrando i nostri più avanzati sistemi frenanti con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per definire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort. Bergamonews.it - Brembo inaugura Inspiration Lab di Shanghai: visione di un futuro senza incidenti Leggi su Bergamonews.it Bergamo., leader globale nelle soluzioni frenanti, hato oggi il suo primoLab in Asia, a. IlLab si focalizzerà sul rafforzamento delle competenze dell’azienda nello sviluppo di software, nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nella data science, segnando un ulteriore passo avanti nella trasformazione diin solution provider.“IlLab diè il centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale’’, ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di.“L’industria automotive sta evolvendo e noi stiamo integrando i nostri più avanzati sistemi frenanti con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per definire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort.

