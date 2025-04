Borsa tonfo per Wall Street DJ 248 e Nasdaq 255

Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones perde il 2,48% a 38.170,41 punti, il Nasdaq cede il 2,55% a 15.870,90 punti e l’indice S&P 500 cala del 2,36% a 5.158,20. Lapresse.it - Borsa: tonfo per Wall Street, DJ -2,48% e Nasdaq -2,55% Leggi su Lapresse.it Milano, 21 apr. (LaPresse) – Chiusura in forte ribasso per ladi New York. A, il Dow Jones perde il 2,48% a 38.170,41 punti, ilcede il 2,55% a 15.870,90 punti e l’indice S&P 500 cala del 2,36% a 5.158,20.

