Bologna oggi la messa di Zuppi per ricordare Papa Francesco alle 17 30 in cattedrale

Bologna, 21 aprile 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi presiederà oggi, alle 17,30, una messa nella cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza a Bologna, per ricordare Papa Francesco, morto stamattina a Roma. "L'Arcivescovo Cardinale Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna, appresa la notizia della morte di Papa Francesco, esprimono cordoglio e si stringono nella preghiera di suffragio in comunione con la Chiesa universale", spiega una nota della Diocesi. Dal campanile della cattedrale è stato dato l'annuncio funebre con i 99 rintocchi della campana grossa. "Ora è tempo di silenzio e di preghiera – afferma l'Arcivescovo Zuppi – e ringraziamo Dio per il dono di Papa Francesco per il suo servizio instancabile in questi anni e per la sua testimonianza, fino all'ultimo, di fede e speranza. Con i suoi gesti e la sua parola ci ha aiutato a camminare, ad uscire, ad andare nelle periferie, anche esistenziali, ad incontrare tutte le persone ricordando che siamo Fratelli Tutti.

