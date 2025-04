Bologna Inter IN tre punti Europa distrae in Italia jolly sprecato

Bologna-Inter è una partita che Inzaghi vorrebbe cancellare dalla sua agenda e dal calendario nerazzurro, visto che culmina con un’altra pericolosa sconfitta. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 33ª giornata di Serie ABologna – Nulla da fare per l’Inter di Simone Inzaghi, che a Bologna non riesce ad avere la meglio sui padroni di casa, allenati da Vincenzo Italiano, nella domenica di Pasqua. A cinque giornate dalla fine il Napoli di Antonio Conte raggiunge l’Inter, bloccata a quota 71 punti in cima alla vetta ma non più solitaria. oggi andrebbe in scena uno storico Spareggio Scudetto. Analizziamo Bologna-Inter (1-0) di Serie A in tre punti.Simone Inzaghi sbuffa a San Siro durante Inter-Bologna di Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/Inter-News. Inter-news.it - Bologna-Inter IN tre punti: Europa distrae in Italia, jolly sprecato Leggi su Inter-news.it è una partita che Inzaghi vorrebbe cancellare dalla sua agenda e dal calendario nerazzurro, visto che culmina con un’altra pericolosa sconfitta. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 33ª giornata di Serie A– Nulla da fare per l’di Simone Inzaghi, che anon riesce ad avere la meglio sui padroni di casa, allenati da Vincenzono, nella domenica di Pasqua. A cinque giornate dalla fine il Napoli di Antonio Conte raggiunge l’, bloccata a quota 71in cima alla vetta ma non più solitaria. oggi andrebbe in scena uno storico Spareggio Scudetto. Analizziamo(1-0) di Serie A in tre.Simone Inzaghi sbuffa a San Siro durantedi Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.

Le ultime notizie da altri siti: Bologna-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Orsolini da sogno al 94' regala 3 punti a Italiano; Serie A, Milan-Atalanta 0-1. La dea blinda la Champions - Aggiornamento del 21 Aprile delle ore 00:04; L’Inter cade a Bologna, aggancio del Napoli in vetta alla classifica: decisivo Orsolini al 94'; Bologna Inter 1-0, nel recupero gol di Orsolini - LaPresse; Bologna-Inter, tre punti che valgono oro: Orsolini sfida Arnautovic.

Bologna-Inter, Triplice Fischio - Inzaghi, tre punti e due diffidati persi per strada: Orsolini azzera il duello scudetto - Un altro Bologna-Inter con l'asterisco, anche se in quest’occasione è stato cancellato in tempo record. Frutto di un calendario che ormai non può più essere un dettaglio nell’economia della corsa scud ... (msn.com)

Bologna Inter 1-0, nel recupero gol di Orsolini - Il Bologna nei minuti di recupero supera l'Inter 1-0 nella gara valida per la 33ma giornata di Serie A, giocata al 'Dall'Ara'. Decide Orsolini al 94' con un ... (msn.com)

L’Inter cade a Bologna, aggancio del Napoli in vetta alla classifica: decisivo Orsolini al 94' - Il gol di Orsolini gela l'Inter all'ultimo secondo e riscrive lo scontro Scudetto: il Bologna vince 1-0, i nerazzurri perdono punti pesanti e vengono agganciati ... (fanpage.it)