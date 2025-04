Bologna Inter e i dubbi della rimessa laterale tifosi interisti furibondi sui social

Dopo l'ultima partita di campionato, il Napoli e l'Inter sono di nuovo a pari punti con la squadra di Simone Inzaghi che, al momento, è ancora prima per via della differenza reti. In caso di arrivo a pari punti, però, il vantaggio di tale differenza è la possibilità di giocare lo scontro diretto in casa.

