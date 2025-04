Bologna Buskers Festival torna per la terza edizione al Parco della Montagnola

Bologna, al Parco della Montagnola, il Bologna Buskers Festival: dal 30 aprile al 4 maggio 2025. Un evento unico e coinvolgente con artisti e artiste di strada, giocoleria, magia, musica, kids lab, food truck, beer & drink.

