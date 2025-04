Agi.it - Bergoglio, le frasi significative del pontificato

Questa una sintesi delle citazioni più rappresentative deldi Papa Francesco. Ospedale da campo “IO VEDO LA CHIESA COME UN OSPEDALE da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri .” (Intervista a La Civiltà Cattolica, 19 agosto 2013) Come diceva Benedetto “COME CI HA INSEGNATO PAPA BENEDETTO, la Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per attrazione”. (Udienza generale dell'11 gennaio 2023) I nostri fratelli migranti “LA CULTURA del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone: l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. La nostra è una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere”.