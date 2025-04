Bergamo il 23 aprile la Messa in ricordo di Papa Francesco Il Vescovo Si è fatto vicino a questa umanità smarrita Il video delle campane a lutto

MessaGGIO. Monsignor Beschi: «È grande il dolore che ci attraversa: la sua persona, le sue parole, i suoi gesti ci erano compagni di vita e lo sono stati fino all'ultimo». Il 23 aprile la Messa in suffragio nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna in Bergamo.

