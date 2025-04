Basket in lutto per la scomparsa di papa Francesco rinviato il match tra Bologna e Rimini

scomparsa del Santo Padre, papa Francesco, tutte le partite previste nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, sono rinviate a data da destinarsi.Ulteriori informazioni sulla nuova data della sfida tra la Flats Service. Riminitoday.it - Basket in lutto per la scomparsa di papa Francesco: rinviato il match tra Bologna e Rimini Leggi su Riminitoday.it La Federazione italiana Pallacanestro ha comunicato che, a seguito delladel Santo Padre,, tutte le partite previste nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, sono rinviate a data da destinarsi.Ulteriori informazioni sulla nuova data della sfida tra la Flats Service.

Ne parlano su altre fonti: Basket in lutto per la scomparsa di papa Francesco: rinviato il match tra Bologna e Rimini; Anche lo sport in lutto per la morte di papa Francesco, si fermano tutte le attività - Lo sport della Vallesina; Per la morte di Papa Francesco si ferma la Serie A: quattro partite rinviate a data da destinarsi; Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A; E’ SCOMPARSO IL PADRE DI VILDERA, IL CORDOGLIO DI BRINDISI, TRIESTE E DI BM.

Basket: rinviata la sfida Bologna – Rimini. Il cordoglio della Fip per la scomparsa del Papa - La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che, a seguito della scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, tutte le partite previste nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, sono rinviate a ... (altarimini.it)

Morte Papa Francesco, si ferma il calcio dalla Serie A alla Serie D: il comunicato ufficiale della FIGC - COMUNICATO FIGC – «Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all’età di 88 anni. “Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli” – disse Jorge ... (news-sports.it)

Roma in lutto per la scomparsa di Papa Francesco: un esempio di pace e solidarietà - La Roma esprime cordoglio per la morte di Papa Francesco, ricordandone l'eredità di pace e fratellanza. (sport.quotidiano.net)