Basket i migliori italiani della 27a giornata di Serie A Totè recordman Mannion colpisce

Totè a Reggio Emilia: che Napoli non è riuscita a portare a termine la trasferta contro la Unahotels in modo vittorioso. Perché, per il resto, i numero del centro partenopeo sono praticamente fuori norma per la massima parte delle performance in Serie A: 36 punti, 12 rimbalzi, 10/15 da due, 2/3 da 3, 10/13 in lunetta, 3 assist, 3 stoppate e un 48 di valutazione che è record non soltanto per quel che riguarda il capitolo italiani, ma anche per quel che concerne l’intero massimo campionato in questa stagione. Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Totè recordman, Mannion colpisce Leggi su Oasport.it 27 giornate disputate, tre da giocare e classifica che in testa è sempre piuttosto incerta, con Virtus Bologna e Trapani a precedere di due lunghezze Brescia e Trento e di quattro Milano. Ma il punto non è qui legato alle squadre: c’è da rimarcare un (bel) po’ d’Italia dei giocatori in campo durante il sabato pasquale (Olimpia a parte, sul parquet di venerdì). E, in particolare, l’uomo dei record è uno.C’è un solo problema nella performance di Leonardoa Reggio Emilia: che Napoli non è riuscita a portare a termine la trasferta contro la Unahotels in modo vittorioso. Perché, per il resto, i numero del centro partenopeo sono praticamente fuori norma per la massima parte delle performance inA: 36 punti, 12 rimbalzi, 10/15 da due, 2/3 da 3, 10/13 in lunetta, 3 assist, 3 stoppate e un 48 di valutazione che è record non soltanto per quel che riguarda il capitolo, ma anche per quel che concerne l’intero massimo campionato in questa stagione.

Notizie raccolte sul web: Doualla realizza il primato italiano under 20 nei 60 indoor con 727 a soli 15 anni; Italia-Ungheria: 27 a 32 fine secondo quarto; Finali 3×3 a Lignano: Vado e Venezia campioni italiani Under 14, Dinamo Gorizia al secondo posto assoluto!; Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; 27° Premio Reverberi: una parata di stelle e siparietto della famiglia Gentile.

Basket, i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Totè recordman, Mannion colpisce - Ma il punto non è qui legato alle squadre: c’è da rimarcare un (bel) po’ d’Italia dei giocatori in campo durante il sabato pasquale (Olimpia a parte, sul parquet di venerdì). E, in particolare, l’uomo ... (oasport.it)

Basket, Italia già qualificata, ma arriva una brutta figura con l’Islanda - LIVE Italia-Islanda 74-81, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: islandesi più precisi, 22 punti di Kristinn Palsson! Primo ko degli azzurri, non bastano i 18 di Ricci CLICCA QUI PER ... (oasport.it)

Pallacanestro, al via il Trofeo Adamant con i migliori prospetti italiani Under 15 - Conto alla rovescia per la terza edizione del Trofeo Adamant, il torneo di pallacanestro riservato a otto formazioni Under 15 che si daranno battaglia nella prestigiosa cornice della Bondi Arena, da ... (today.it)