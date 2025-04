Basilica piena alla veglia per Papa Francesco FOTO VIDEO

Basilica di Santissima Annunziata piena, questa sera, alla veglia per Papa Francesco, morto questa mattina a Roma. Preghiere e passi del vangelo sono state guidate e letti da monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze. Centinaia i fedeli presenti, oltre cinquecento sicuramente. Tra gli. Firenzetoday.it - Basilica piena alla veglia per Papa Francesco / FOTO - VIDEO Leggi su Firenzetoday.it di Santissima Annunziata, questa sera,per, morto questa mattina a Roma. Preghiere e passi del vangelo sono state guidate e letti da monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze. Centinaia i fedeli presenti, oltre cinquecento sicuramente. Tra gli.

