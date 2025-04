Barcellona i Blaugrana hanno chiesto ufficialmente alla Liga di anticipare la partita contro il Valladolid le ultime

Barcellona, il prossimo avversario dell'Inter in Champions ha chiesto ufficialmente alla Liga di anticipare la partita contro il Valladolid: le ultimeSecondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Il Barcellona, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ha chiesto ufficialmente alla Liga di anticipare la partita contro il Valladolid, in programma sabato 3 maggio alle ore 21.LE PAROLE DI MUNDO DEPORTIVO – «Il Barcellona ha chiesto ufficialmente alla Liga di anticipare la partita contro il Valladolid, in programma sabato 3 maggio alle ore 21. Il Barcellona ha chiesto di giocare alle 14, alle 16:15 o alle 18:30. No della Liga, che aveva stabilito gli orari della 34esima giornata il 7 aprile, con annessi anticipi già previsti in caso di passaggio alle semifinali di Champions di Real e Barcellona.

