Avete fatto sparire il mio gatto massacra di botte anziana madre e la sorella

madre. All'arrivo dei militari l'uomo aveva ancora le mani strette al collo della donna. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 da una persona preoccupata per le forti urla che sentiva. Napolitoday.it - "Avete fatto sparire il mio gatto": massacra di botte l'anziana madre e la sorella Leggi su Napolitoday.it I carabinieri sono intervenuti a Ponticelli, la notte scorsa, dove un 46enne stava tentando di strangolare la. All'arrivo dei militari l'uomo aveva ancora le mani strette al collo della donna. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 da una persona preoccupata per le forti urla che sentiva.

