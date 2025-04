Avellino Nargi Cerchiamo di esserne degni Ti vogliamo bene papa Francesco

papa Francesco. Anche dalla città di Avellino, attraverso le parole del sindaco Laura Nargi, si leva un messaggio di commosso cordoglio per la scomparsa del pontefice. Avellinotoday.it - Avellino, Nargi: “Cerchiamo di esserne degni. Ti vogliamo bene, papa Francesco” Leggi su Avellinotoday.it In una Pasquetta che avrebbe dovuto profumare di rinascita e festa, il mondo si è risvegliato scosso dalla notizia della morte di. Anche dalla città di, attraverso le parole del sindaco Laura, si leva un messaggio di commosso cordoglio per la scomparsa del pontefice.

Altre testate riportano aggiornamenti: Avellino, Nargi: “Cerchiamo di esserne degni. Ti vogliamo bene, papa Francesco”; L’annuncio del sindaco di Avellino Nargi: «Apro la crisi politica al Comune»; Avellino, il sindaco Nargi ritira il bilancio e il DUP: “È crisi politica, inutile nascondersi”.; Avellino: è crisi politica! La sindaca Nargi ritira il bilancio di previsione e riflette se lasciare o meno; Avellino, le parole di Cipriano: «Se Nargi cede sarà il sindaco di scorta».

Nargi, morte di Papa Francesco: cerchiamo di essere degni dei suoi appelli - Questa mattina di pasquetta doveva essere un giorno di festa invece il mondo è sconvolto Avellino. Il messaggio del sindaco Laura Nargi per l'addio a Papa Francesco: "Questa mattina di pasquetta dovev ... (msn.com)

Avellino, salta il Consiglio comunale. Il sindaco Nargi: “Bilancio serio e veritiero, non si paralizzi la città per calcoli politici” - Rinviata la prima seduta del Consiglio comunale di Avellino, prevista per l’approvazione del bilancio ... sulla base di osservazioni sollevate anche dai revisori dei conti. Il sindaco Laura Nargi ha ... (irpiniaoggi.it)

Avellino: il sindaco Nargi presenta le nuove misure a sostegno di famiglie e minori - Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha illustrato le principali azioni dell’amministrazione sul fronte del welfare e delle politiche sociali, sottolineando l’importanza del welfare d’accesso come ... (irpiniaoggi.it)