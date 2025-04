Asl di Latina nuova sede per la distribuzione dei farmaci territoriali

Latina, 21 aprile 2025 – Nell’ambito del continuo impegno per il miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi rivolti ai cittadini, la ASL di Latina comunica l’apertura della nuova sede per la distribuzione diretta dei farmaci destinati ai pazienti territoriali del Distretto 2.Il servizio, precedentemente attivo presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, è stato trasferito presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, in Viale Le Corbusier, in una sede più moderna e funzionale. La nuova struttura è stata scelta per offrire spazi più adeguati e confortevoli, con una sala d’attesa ampia, accessibilità garantita anche alle persone con disabilità, servizio di guardiania e disponibilità di numerosi parcheggi.Questa riorganizzazione logistica, fortemente voluta dalla Direzione Strategica in sinergia con la UOC Assistenza Farmaceutica, ha permesso anche l’ampliamento degli orari di apertura dello sportello per la distribuzione dei farmaci. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 21 aprile 2025 – Nell’ambito del continuo impegno per il miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi rivolti ai cittadini, la ASL dicomunica l’apertura dellaper ladiretta deidestinati ai pazientidel Distretto 2.Il servizio, precedentemente attivo presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, è stato trasferito presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, in Viale Le Corbusier, in unapiù moderna e funzionale. Lastruttura è stata scelta per offrire spazi più adeguati e confortevoli, con una sala d’attesa ampia, accessibilità garantita anche alle persone con disabilità, servizio di guardiania e disponibilità di numerosi parcheggi.Questa riorganizzazione logistica, fortemente voluta dalla Direzione Strategica in sinergia con la UOC Assistenza Farmaceutica, ha permesso anche l’ampliamento degli orari di apertura dello sportello per ladei

