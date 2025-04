Arezzo Lucchese non si giocherà oggi Rinviate tutte le partite per la morte di Papa Francesco

Papa Francesco, il calcio si ferma. Il Coni ha ordinato l'alt a tutti i campionati, dalla serie A fino ai dilettanti. Rinviate a data da destinarsi quindi le gare della 37esima giornata di Lega Pro, tra cui Arezzo-Lucchese, in programma alle ore 15. Adesso ci sarà da trovare una data per.

