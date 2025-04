Antonio Conte cinque volte andate affanlo polveriera Napoli

Antonio Conte al termine del match vinto dal suo Napoli a Monza sabato sera. Il gol di McTominay a un quarto d'ora dalla fine si potrebbe rivelare decisivo nella corsa scudetto, visto che il giorno dopo l'Inter è caduta a Bologna al 94' per mano (anzi, piede) di Orsolini e ora la classifica vede azzurri e nerazzurri primi a pari merito a 71 punti con 5 partite ancora da giocare.A pochi, però, è sfuggita l'altra sfuriata dell'allenatore salentino subito dopo la rete dello scozzese, questa volta tutta dedicata a qualche tifoso partenopeo un po' troppo critico con la sua squadra. Ricapitoliamo: secondo tempo, il risultato contro i brianzoli già virtualmente retrocesso è ancora di 0-0. La partita è difficile e dalle tribune qualche tifoso del Napoli invita con modi un po' troppo coloriti Conte a sbrigarsi con le sostituzioni per dare una scossa ai suoi. Liberoquotidiano.it - Antonio Conte, cinque volte "andate affan***lo": polveriera-Napoli Leggi su Liberoquotidiano.it A nessuno è sfuggito lo sfogo via Dazn dial termine del match vinto dal suoa Monza sabato sera. Il gol di McTominay a un quarto d'ora dalla fine si potrebbe rivelare decisivo nella corsa scudetto, visto che il giorno dopo l'Inter è caduta a Bologna al 94' per mano (anzi, piede) di Orsolini e ora la classifica vede azzurri e nerazzurri primi a pari merito a 71 punti con 5 partite ancora da giocare.A pochi, però, è sfuggita l'altra sfuriata dell'allenatore salentino subito dopo la rete dello scozzese, questa volta tutta dedicata a qualche tifoso partenopeo un po' troppo critico con la sua squadra. Ricapitoliamo: secondo tempo, il risultato contro i brianzoli già virtualmente retrocesso è ancora di 0-0. La partita è difficile e dalle tribune qualche tifoso delinvita con modi un po' troppo coloritia sbrigarsi con le sostituzioni per dare una scossa ai suoi.

Notizie raccolte sul web: Antonio Conte, cinque volte andate affan***lo: polveriera-Napoli; Guardiola in Serie A: le cifre UFFICIALI del sorpasso; Inter, dove è stata battuta la rimessa laterale: Inzaghi è una furia con l'arbitro | .it; Se c’è un motivo per cui il Napoli può credere nello scudetto, è Conte: il dato che lo conferma; Gazzetta conte l unico motivo per credere ancora allo scudetto alla juve vinse recuperando 8 punti al milan.

"Andate affan...", retroscena Conte. Si è sfogato con i tifosi che lo contestavano dalla tribuna - Antonio Conte scatenato. Durante il secondo tempo della gara di Monza, con il risultato ancora sullo 0-0, i tanti tifosi napoletani seduti nella tribuna dietro alla sua panchina gli hanno urlato a più ... (msn.com)

Conte manda a quel paese i tifosi in tribuna che lo contestavano dopo il gol di McTominay - Esultanza polemica del tecnico dopo la rete del Napoli a Monza. Obiettivo: chi gli chiedeva sostituzioni immediate e rumoreggiava sugli spalti ... (msn.com)

Tifosi del Napoli contestano Antonio Conte per i cambi e lui li manda a quel paese, tensione a Monza - Esultanza con polemica per Antonio Conte dopo il gol di McTominay, che permette al Napoli di agganciare l’Inter ... (msn.com)