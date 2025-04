Bubinoblog - ANTONELLA CLERICI VERSO IL RINNOVO CON LA RAI: “NON SONO UNA CHE VA DI QUA E DI LÀ”

Se dici Rai, dici. La popolare conduttrice del mezzogiorno di Rai1 e di tante prime serate con “The Voice” commenta il suo futuro con Viale Mazzini.Molti sichiesti se andrà altrove come avvenuto negli ultimi tempi con Fabio Fazio e Amadeus. Intervistata dal magazine F ha rivelato in merito al suo contratto che la lega con la Rai:Si sta per scadere, però penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Nonuna che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So qualii pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa.La presentatrice di “È sempre Mezzogiorno” è anche tornata sul caso di Ligabue:Lui dice che non ha mai detto “che so di sugo”. Se dice così, okay: a me era stato riferito, non è che stia scritto da qualche parte. Però è vero che, alla fine, al Festival non c’era venuto.