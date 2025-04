Anche il Calcio in lutto per la morte del papa rinviato il match del Cesena a Modena

Anche il Calcio si ferma in segno di lutto per la morte di papa Francesco. A seguito della scomparsa del Santo Padre, la lega di Serie B, preso atto della decisione della Figc che ha determinato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata di lunedì, ha disposto il rinvio. Cesenatoday.it - Anche il Calcio in lutto per la morte del papa: rinviato il match del Cesena a Modena Leggi su Cesenatoday.it ilsi ferma in segno diper ladiFrancesco. A seguito della scomparsa del Santo Padre, la lega di Serie B, preso atto della decisione della Figc che ha determinato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata di lunedì, ha disposto il rinvio.

