Liberoquotidiano.it - Alì Agca e la morte del Papa: "Fatemi partecipare ai funerali"

"Chiedo al governo italiano e quello Vaticano di permettermi diaidiFrancesco". Così Alì, l’attentatore di Giovanni Paolo II, in un video diffuso dal suo procuratore legale, Riccardo Sindoca. "Esprimo il mio cordoglio per ladiFrancesco - affermanel filmato - che ha fatto tutto il suo meglio per la pace mondiale e la coesistenza pacifica fra i popoli". Intanto, mentre l'attentatore si esibisce nella sua ultima farsa, fanno anche discutere (e parecchio) le parole di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, che ha commentato così ladiFrancesco: "Oggi preferisco non rilasciare commenti, il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani. Ma anche tanti personaggi illustri del giornalismo, della politica, dello spettacolo, della cultura avrebbero potuto evitare di commentare, visto che nei loro post e dichiarazioni leggo solo tanta ipocrisia, ruffianeria e falsità", spiega sui social Pietro Orlandi.