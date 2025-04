Alexander Meloni il rabbino duro su Papa Francesco È stato problematico per il mondo ebraico Si era addentrato in un cammino pericoloso

Ilgazzettino.it - Alexander Meloni, il rabbino duro su Papa Francesco: «È stato problematico per il mondo ebraico. Si era addentrato in un cammino pericoloso» Leggi su Ilgazzettino.it TRIESTE - «Ha risvegliato certe estensioni nel rapporto tra ebraismo e cristianesimo di cui abbiamo risentito molto». Sono destinate a suscitare non poche reazioni le parole.

