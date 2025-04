Alexander Arnold mette i rossi sul punto di gloria e relega le volpi

Alexander-Arnold è stata la differenza che ha spostato i Reds entro una vittoria del titolo e ha spinto le volpi in campionato.Entrambe le squadre hanno colpito la lavorazione del legno presto in una frenetica apertura di dieci minuti. Mohamed Salah ha scosso entrambi i pali con un solo colpo dopo essere stato giocato da Luis Diaz, mentre Wilfred Ndidi ha risposto con un basso sforzo che ha tagliato la base del verticale dopo un eccellente lavoro di Stephy Mavididi.I visitatori hanno dominato il possesso e si sono ammucchiati sulla pressione, accumulando 14 colpi del primo tempo ai magri due di Leicester.

