Alex Corretja critica Carlos Alcaraz La sua programmazione deve essere guidata dalla testa e non dal cuore

programmazione. Alex Corretja, un tempo tennista di alto livello e oggi stimato commentatore per Eurosport, ha detto la sua sulle scelte di Carlos Alcaraz. L’ex giocatore spagnolo ha espresso qualche dubbio sulle decisioni prese dall’attuale n.3 del mondo, reduce dal trionfo a Montecarlo e dalla finale persa a Barcellona contro Holger Rune, nel corso della quale ha manifestato un problema all’adduttore.In vista del torneo di Madrid, dunque, Corretja si augura che la scelta di giocare sia dettata dalla razionalità, piuttosto che dal “cuore”: “Nella finale di Barcellona è stato Alcaraz a controllare il ritmo della partita e poi a rallentarla. C’è stato un momento a metà del primo set in cui il danese ha dominato di più e Alcaraz ha commesso più errori. Lì la situazione è girata“, ha dichiarato al “El Larguero”. Oasport.it - Alex Corretja critica Carlos Alcaraz: “La sua programmazione deve essere guidata dalla testa e non dal cuore” Leggi su Oasport.it Questione di, un tempo tennista di alto livello e oggi stimato commentatore per Eurosport, ha detto la sua sulle scelte di. L’ex giocatore spagnolo ha espresso qualche dubbio sulle decisioni prese dall’attuale n.3 del mondo, reduce dal trionfo a Montecarlo efinale persa a Barcellona contro Holger Rune, nel corso della quale ha manifestato un problema all’adduttore.In vista del torneo di Madrid, dunque,si augura che la scelta di giocare sia dettatarazionalità, piuttosto che dal “”: “Nella finale di Barcellona è statoa controllare il ritmo della partita e poi a rallentarla. C’è stato un momento a metà del primo set in cui il danese ha dominato di più eha commesso più errori. Lì la situazione è girata“, ha dichiarato al “El Larguero”.

Su altri siti se ne discute: Alex Corretja critica Carlos Alcaraz: “La sua programmazione deve essere guidata dalla testa e non dal cuore”.

Alex Corretja critica Carlos Alcaraz: “La sua programmazione deve essere guidata dalla testa e non dal cuore” - Questione di programmazione. Alex Corretja, un tempo tennista di alto livello e oggi stimato commentatore per Eurosport, ha detto la sua sulle scelte di ... (oasport.it)

Alex Corretja si interroga su Carlos Alcaraz: "Sta ancora cercando di capire chi è" - tutto questo ha un certo logorio”, ha concluso. The Post Alex Corretja si interroga su Carlos Alcaraz: "Sta ancora cercando di capire chi è" appeared first on Tennis World Italia ... (msn.com)

Alex Corretja si interroga su Carlos Alcaraz: "Sta ancora cercando di capire chi è" - Carlos Alcaraz è uno dei tennisti più vincenti ... è il circuito e com'è la vita al suo interno”, ha dichiarato Alex Corretja sul suo conto. "Tutta questa attenzione su di lui porta ad ... (tennisworlditalia.com)