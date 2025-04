Aggressione in via Orazio Sinsitra Italiana L inasprimento delle pene non serve si attivino percorsi socio sanitari

socio-sanitario in città. A sostenerlo parlando di sicurezza e prendendo spunto dall’Aggressione avvenuta in via Orazio dove nei giorni scorsi una ragazza è stata malmenata per aver chiamato il 112 mentre in strada c’era una. Ilpescara.it - Aggressione in via Orazio, Sinsitra Italiana: "L'inasprimento delle pene non serve, si attivino percorsi socio-sanitari" Leggi su Ilpescara.it Non c’è solo un problema di repressione, ma soprattutto di interventoo in città. A sostenerlo parlando di sicurezza e prendendo spunto dall’avvenuta in viadove nei giorni scorsi una ragazza è stata malmenata per aver chiamato il 112 mentre in strada c’era una.

