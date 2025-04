Addio Papa Francesco lascia segnali di umanità pensieri eterni esempi di solidarietà

Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e

