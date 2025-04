Calciomercato.it - Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: la Lazio chiede di spostare il recupero

La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di: tutti i messaggi di cordoglioLa morte disconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta sie rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa diGiovanni Paolo II, anche stavolta ilsie a conrlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale.(Ansafoto) –mercato.itNel mondo delgià in questi minuti sono cominciati ad arrivare i messaggi di cordoglio, squadre e calciatori che già nei mesi scorsi avevano espresso solidarietà e affetto al Pontefice.