Bergamonews.it - Addio Papa Francesco, don Cristiano Re: “Autorità morale, ha vissuto in pienezza”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “è stato un’, forse l’ultima rimasta, indiscussa su tutto il pianeta: lascia un vuoto enorme e una grandissima eredità spirituale”. Così donRe, delegato vescovile per la vita sociale e la mondialità, commenta la scomparsa del pontefice Jorge Mario Bergoglio, venuto a mancare nella mattinata di lunedì 21 aprile.“La notizia – afferma – è tristissima, ha fatto ilfino alla fine. Così come è stato capace di vivere in, sempre pronto a vivere per quello che la vita gli ha chiesto, è stato pronto a morire. E chi è capace di vivere inè sempre pronto a morire. Non aveva paura della morte, ma siamo molto dispiaciuti. Fra l’altro è venuto a mancare a Pasqua (solennità in cui la chiesa festeggia la risurrezione, ndr), nell’anno del Giubileo.