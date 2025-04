Agi.it - Addio al papa tifoso, il calcio si ferma

AGI - Ilsie piangeFrancesco, probabilmente il più grande appassionato di sport che si sia mai seduto sul Soglio di Pietro. La Lega Serie A e la Figc hanno subito annunciato il rinvio di tutte le competizioni in programma dalla Serie A ai Dilettanti e anche le discipline sportive si sono accodate. Quattro partite della massima serie in programma a Pasquetta, Cagliari-Fiorentina, Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juve, si giocheranno tutte mercoledì, con fischio d'inizio alle 18,30. La Nazionale italiana ha ricordato le parole del pontefice argentino che rimandavano alla sua infanzia in un 'barrio' di Buenos Aires: "Anche con una palla di stracci si fanno miracoli',Francesco. Riposa in pace". In poche ore è stato un diluvio di commenti e reazioni dal mondo delche ha sentito di aver perso più di una guida spirituale, undel suo San Lorenzo (club argentino) e più in generale dello sport di cui riconosceva il grande valore sociale.